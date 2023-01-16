Бывший муж Дженнифер Лопес женится в четвертый раз

Певец Марк Энтони женится на "Мисс Вселенной-2021" Наде Феррейра. Об этом стало известно благодаря соцсетям девушки. Феррейра опубликовала снимок с помолвочным кольцом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечеринка в честь помолвки", - сопроводила девушка снимок подписью.

На мероприятие по случаю помолвки Энтони и Феррейра пригласили друзей и близких. Вечеринка прошла в одном из элитных клубов Майами.

До отношениий с Феррейрой, Марк Энтони был женат трижды. В 2000 году он женился на бывшей "Мисс Вселенной" Даянаре Торрес. От этого брака у него двое детей: Кристиан Энтони Муньис и Райан Энтони Муньис. В 2002 году супруги расстались. В 2004 году Марк Энтони связал себя узами брака с актрисой и певицей Дженнифер Лопес. В 2008 году они стали родителями близнецов: Эммы и Максимилиана. В 2011 году знаменитости развелись. С 2014 по 2016 год Марк Энтони был женат на Шеннон Де Лиме.