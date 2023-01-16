Критики назвали лучший фильм 2022 года

Стали известны победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics' Choice Movie Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучшая компоновка" и "Лучший актер второго плана".

Награду за лучшую женскую роль получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине "Тар". В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме "Кит".

В номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" победила исполнительница главной роли в проекте "Эйфория" Зендея. Награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоился Боб Оденкерк, снявшийся в шоу "Лучше звоните Солу".

Лучшим фильмом в комедийном жанре стал "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным проектом - "Пиноккио Гильермо дель Торо". Шоу "Лучше звоните Солу" победил в номинации "Лучший драматический сериал".