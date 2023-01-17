Звезде «Мстителей» могут ампутировать ногу

Пострадавший в ДТП со снегоуборочной машиной актер Джереми Реннер может лишиться ноги из-за критических повреждений, сообщает Fandom Wire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

51-летнего актера доставили по воздуху в больницу 1 января после того, как он получил серьезные травмы на своем ранчо в штате Невада. Ему сделали операции после тупой раны груди и повреждения ноги. Выяснилось, что Реннер был сбит плугом снегоуборщика, когда пытался освободить свою машину от снега. В этот момент за рулем спецтехники сидел один из членов его семьи.