Умер американский певец Си Джей Харрис
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Американский певец Си Джей Харрис, который выступал на конкурсе "American Idol", умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, на теле исполнителя не обнаружено признаков насильственной смерти. Обстоятельства ухода из жизни Харриса выясняются.

В 2014 году Харрис получил шестое место в 13-м сезоне "American Idol". Певец стал одним из 10 лучших финалистов шоу.