Amazon отказался работать с Джереми Кларксоном

Amazon Prime Video не будет продлевать контракт со знаменитым ведущим Джереми Кларксоном после того, как его комментарии об актрисе и супруге британского принца Гарри Меган Маркл были опубликованы в таблоиде The Sun, передает Day.Az со ссылкой на kinonews.ru.

Утверждается, что потоковый сервис не будет работать с ведущим после выхода очередных сезонов "Гранд тур" и "Ферма Кларксона", которые уже были запущены в производство. Это означает, что культовый ведущий программы Top Gear, скорее всего, не появится ни в каких новых шоу на Prime Video после 2024 года.

Хотя стриминг не сделал никаких публичных заявлений, когда язвительная статья Кларксона попала в заголовки международных изданий в декабре, очевидно, что компания была недовольна этой публикацией. В новой серии публичных извинений, принесенных Кларксоном, он отметил, что Amazon был "разочарован" его тирадой в адрес Маркл и принца Гарри.

"Я действительно сожалею. От кончиков пальцев ног до безумств в моей голове. Я поднимаю руки вверх. Это моя mea culpa с колокольчиками", - написал он.

"Обычно я читаю то, что написал кому-то еще, прежде чем публиковать, но в тот день я был дома один и очень спешил", - признался Кларксон. - Поэтому, когда я закончил, я просто нажал "отправить". А потом, когда статья появилась на следующий день, взорвался фугас".

В своей колонке от 16 декабря 2022 года бывший ведущий Top Gear написал о Меган Маркл следующее: "Я ненавижу ее. Не так, как я ненавижу лидера Шотландской национальной партии Николу Стерджен или британскую серийную убийцу Роуз Уэст. Я ненавижу ее на клеточном уровне".