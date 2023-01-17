Селена Гомес завела новый роман

Стало известно о новом романе 30-летней американской певицы и актрисы Селены Гомес. Об этом сообщает US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, исполнительница вступила в отношения с 33-летним диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. По словам инсайдера, пара много времени проводит вместе. "Они не пытаются скрыть свой роман, тайком посещая частные клубы, однако ведут себя непринужденно и сдержанно", - сообщил источник, добавив, что певица и диджей вместе посещают кино и боулинг.

"Селена привязана к возлюбленному и с трудом может оторвать от него руки", - добавили в окружении, приближенном к звезде.