https://news.day.az/showbiz/1529126.html Селена Гомес завела новый роман - ФОТО
Селена Гомес завела новый роман - ФОТО
Стало известно о новом романе 30-летней американской певицы и актрисы Селены Гомес. Об этом сообщает US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, исполнительница вступила в отношения с 33-летним диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. По словам инсайдера, пара много времени проводит вместе. "Они не пытаются скрыть свой роман, тайком посещая частные клубы, однако ведут себя непринужденно и сдержанно", - сообщил источник, добавив, что певица и диджей вместе посещают кино и боулинг.
"Селена привязана к возлюбленному и с трудом может оторвать от него руки", - добавили в окружении, приближенном к звезде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре