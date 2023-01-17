Джеймс Ганн рассказал о новом злодее в третьих «Стражах Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн в интервью Empire рассказал, что главным антагонистом третьей части "Стражей Галактики" станет Адам Уорлок в исполнении актера Уилла Поултера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, что впервые этот персонаж появился во второй части "Стражей", однако тогда Уорлок только появился на свет, и ему сразу же поставили задачу обезвредить группу главного героя Питера Квилла.

"Все гораздо сложнее. То, что мы видим, - это младенческая форма Уорлока, только что вышедшего из кокона, и он не очень хорошо понимает жизнь. По сути, он еще ребенок", - подчеркнул Ганн.

Он отметил, что этот герой в будущем может сыграть ключевую роль в развитии вселенной Marvel.