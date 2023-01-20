Антуан Фукуа снимет фильм о Майкле Джексоне

Антуан Фукуа ("Великий уравнитель", "Король Артур") подтвердил, что он будет режиссером предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм под названием "Майкл" выпустит студия Lionsgate. Продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг продюсирует проект на средства покойного Джексона.

"Его музыка и эти образы - часть моего мировоззрения, и перед шансом рассказать его историю на экране вместе с его музыкой было невозможно устоять", - поделился Фукуа. По словам представителей Lionsgate, байопик "будет касаться всех аспектов жизни Джексона".