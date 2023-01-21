Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет триквел «Трона» с Джаредом Лето

Режиссер Йоахим Реннинг ("Пираты Карибского моря") снимет третью часть фильма "Трон". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одну из ролей в предстоящем проекте исполнит Джаред Лето. Съемочная группа готовится к старту производства фильма в августе в Ванкувере.

Первая часть "Трона" в научно-фантастической франшизе Disney вышла в 1982 году. Главную роль исполнил Джефф Бриджес, действие разворачивается внутри компьютерной программы под названием "The Grid", где компьютерного хакера похищают и заставляют участвовать в гладиаторских играх. В 2010 году вышел второй фильм "Трон: Наследие".