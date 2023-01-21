Внучка Чарли Чаплина снимется в третьей части «Аватаре»

Испано-британская актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин снимется в третьей части "Аватаре". Об этом сообщил продюсер фильма "Аватар: Путь воды" Джон Ландау, передает Day.Az со ссылкой на ScreenRant.

Чаплин сыграет роль персонажа по имени Варанг, которая является лидером огненного племени наʼви. По словам Ландау, этот персонаж будет более отрицательной фигурой, чем другие представители племени аборигенов.

"Есть хорошие люди, и есть плохие люди, то же самое справедливо и для На`ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?" - сказал продюсер.