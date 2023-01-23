Сборы «Аватара 2» превысили два миллиарда долларов

Спустя шесть недель после выхода на экраны кассовые сборы фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, картина собрала 598 миллионов долларов внутри страны и 1,4 миллиарда долларов во всем мире. Фильм стал шестой кинолентой в истории, сборы которого превысили данную отметку. Другими картинами, которым удалось преодолеть этот порог, являются "Аватар", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".

Примечательно, что режиссером трех из шести самых кассовых фильмов в истории стал Джеймс Кэмерон. Кроме того, актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Нейтири в "Аватаре" и исполнившая роль Гаморы в киновселенной Marvel, снялась в четырех из шести фильмах.