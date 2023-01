В поисковике Google появилась «грибная пасхалка» в честь сериала The Last of Us

В честь выхода сериала "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной игре, Google добавила в свою поисковую систему "грибную пасхалку". Об этом сообщает портал Gamerant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если вбить в поиск фразу "одни из нас", или "the last of us", внизу экрана появится пиктограмма с нарисованным грибом. По клику по ней в браузере начинает "разрастаться" кордицепс - гриб, который привел к появлению зараженных в мире сериала. По клику на размещенный рядом крестик все грибы пропадут.

Премьера сериала "Одни из нас" состоялась 15 января 2023 года на телеканале HBO. В ее основу лег сюжет одноименной игры о путешествии контрабандиста Джоэла и подростка Элли в мире постапокалипсиса. Креативным директором и сценаристом проекта выступил Нил Дракманн. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В сериале роли протагонистов достались Педро Паскалю и Белле Рамси.