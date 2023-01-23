Арнольд Шварценеггер выпустит новую книгу

Арнольд Шварценеггер заключил контракт с издательством Penguin Press и выпустит новую книгу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сплетник, об этом сообщает издание Page Six.

Как стало известно изданию, новая книга Арнольда Шварценеггера будет представлять собой не мемуары и воспоминания о голливудской карьере, а будет мотивационной. О чем именно 75-летний актер, известный по серии фильмов "Терминатор", собирается рассказать, пока не известно.

Сейчас издательство находится в поисках гострайтера, который будет работать над книгой. Хотя кандидаты на эту должность уже есть, контракт пока ни с кем не заключен.

Это будет не первая книга Шварценеггера: в 2012 году актер и бывший губернатор Калифорнии издал мемуары под названием "Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история". Кроме того, он автор книг по бодибилдингу "Воспитание культуриста", "Энциклопедия современного бодибилдинга" и других.