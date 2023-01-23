В США продолжатся съемки фильма с Алеком Болдуином, несмотря на инцидент со стрельбой

Съемки вестерна "Ржавчина" продолжатся в США, несмотря на случай с гибелью оператора, случайно застреленной на съемках американским актером Алеком Болдуином. Об этом в воскресенье сообщила телеканалу Fox News адвокат компании-производителя фильма Rust Movie Productions Мелина Спэдаун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Фильм с господином Болдуином в главной роли и Джоэлом Соузой в качестве режиссера на пути к завершению", - сказала она.

По словам юриста, в съемочном процессе будут участвовать специальные инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза, которые будут следить за происходящим. Также на съемках "будет запрещено применять работающее оружие и любые боеприпасы".

В четверг прокурор Мэри Кармак-Альтвайс, которая ведет дело о стрельбе на съемках фильма, сообщила, что прокуратура штата Нью-Мексико приняла решение о том, чтобы предъявить актеру Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате стрельбы на съемках фильма "Ржавчина". Также власти сообщили о намерении выдвинуть обвинения в отношении ответственной за оружие Ханне Гутьерес-Рид. Как пояснила прокурор, два обвинения каждому фигуранту выдвинуты с той целью, чтобы впоследствии в суде было определено, по какому из двух типов правонарушения будут проходить Болдуин и Гутьерес-Рид. Обвинения официально будут выдвинуты к концу января. Адвокат актера Люк Никас заявил, что будет оспаривать предъявленные Болдуину обвинения.

Осенью 2022 года Болдуин достиг соглашения с семьей погибшего оператора о том, что те не будут выдвигать обвинения актеру в убийстве Хатчинс, однако затем Кармак-Альтвайс заявила, что соглашение Болдуина и семьи Хатчинс не повлияет на окончательное решение, будет ли выдвинуто уголовное обвинение.

В 2021 году во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, выступающего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось. Съемки фильма были приостановлены.