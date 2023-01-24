https://news.day.az/showbiz/1531049.html Дрейк остановил концерт из-за несчатного случая
Дрейк остановил концерт из-за несчатного случая
Во время выступления рэпера Дрейка в театре Apollo в Гарлеме один из фанатов упал с балкона в оркестровую секцию. Об этом сообщает ET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Член съемочной группы выбежал на сцену, чтобы сообщить Дрейку о случившемся. "Хорошо, мы просто должны убедиться, что с кем-то все в порядке", - сказал он и приостановил концерт.
Выступление было прервано на 15 минут, после чего выяснилось, что упавший мужчина не получил серьезных травм.
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