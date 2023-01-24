Ирина Шейк вышла на подиум с головой льва на платье

В Париже состоялся настоящий звериный показ мод. На подиум во время показа Schiaparelli вышли знаменитые модели в нарядах с головами животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, львиный образ продемонстрировала Ирина Шейк. На ее плече была закреплена огромная мохнатая голова царя зверей.

Наоми Кэмпбелл появилась в шубе с мордой черного волка. Меховое платье со снежным барсом примерила Шалом Харлоу.

Появление манекенщиц в таком виде застало зрителей врасплох. Нашлись те, кого смутили головы животных, несмотря на то, что чучела были искусственные.