https://news.day.az/showbiz/1531066.html Ирина Шейк вышла на подиум с головой льва на платье - ВИДЕО
Ирина Шейк вышла на подиум с головой льва на платье - ВИДЕО
В Париже состоялся настоящий звериный показ мод. На подиум во время показа Schiaparelli вышли знаменитые модели в нарядах с головами животных.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, львиный образ продемонстрировала Ирина Шейк. На ее плече была закреплена огромная мохнатая голова царя зверей.
Наоми Кэмпбелл появилась в шубе с мордой черного волка. Меховое платье со снежным барсом примерила Шалом Харлоу.
Появление манекенщиц в таком виде застало зрителей врасплох. Нашлись те, кого смутили головы животных, несмотря на то, что чучела были искусственные.
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