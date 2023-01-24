Антонио Бандерас о последствиях сердечного приступа

Испанский актер Антонио Бандерас рассказал, как изменилась его жизнь после сердечного приступа. На эту тему он высказался в интервью Radio Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

62-летний Антонио Бандерас назвал сердечный приступ, который он пережил в 2017 году, "одним из лучших событий" в его жизни. "Шесть лет назад у меня случился сердечный приступ. Наверное, это было одно из лучших событий в моей жизни. Как будто я надел очки и увидел, что действительно важно", - рассказал он.

Говоря о последствиях, актер заявил, что сердечный приступ изменил его отношение к карьере. "Я вернулся в Испанию и взглянул на свою профессиональную жизнь под другим углом. С тех пор я стал искать удовольствие от игры. Вот и все. Я не забочусь ни о чем другом. Для меня жизнь начинается, когда кто-то говорит: "Действуй!" - или когда поднимется занавес", - объяснил он.