Пэрис Хилтон впервые стала мамой

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась радостной новостью. Она впервые стала матерью. Об этом она сообщила в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не описать словами, как тебя уже здесь любят", - подписала трогательный кадр Пэрис Хилтон.

Ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери. Актриса пока не сообщила пол и имя ребенка. Коллеги и близкие уже успели поздравить пару с прибавлением в семье.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. До этого светская львица трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. После этого светская львица дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО. Актриса уточнила, что они с мужем, Картером Реумом, начали готовиться к процедуре сразу после пандемии коронавируса.

"Мы всегда знали, что хотим детей. Обычно я нахожусь в самолете 250 дней в году, поэтому мы выбрали идеальное время для подготовки: пока весь мир был закрыт, мы начали готовиться. Теперь у нас есть тонны эмбрионов, которые просто ждут", - признавалась Хилтон.