В Австралии призвали запретить Канье Уэсту въезд в страну

Председатель австралийской Комиссии по борьбе с диффамацией Двир Абрамович призвал запретить рэперу Канье Уэсту, чья жена является гражданкой Австралии, находиться на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Австралия не должна расстилать коврик с надписью "Добро пожаловать" перед разжигателем ненависти, извергающим угрозы в сторону еврейской общины и распространяющим конспирологические мифы о еврейской власти, жадности и контроле", - сказал Абрамович.

Он добавил, что нахождение Канье Уэста в Австралии может создать неверное представление о стране и нарушает такие ее ценности, как толерантность, многообразие и уважение.

Представитель правительства в ответ на запрос заявил, что из соображений конфиденциальности министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Эндрю Гилес не может дать комментарии по этому вопросу.

Согласно данным, новой женой Канье Уэста является уроженка Мельбурна Бьянка Цензори. Предполагается, что на следующей неделе они планируют вместе приехать в Австралию, чтобы посетить родной город Цензори.

Канье Уэста не раз обвиняли в антисемитских высказываниях. В связи с этими изречениями его профиль в социальной сети Twitter был заблокирован, а несколько компаний заявили о прекращении сотрудничества с артистом.