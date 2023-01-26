Universal отказалась от биографического фильма о Мадонне

Биографический фильм о Мадонне, который должна была снять сама певица, больше не разрабатывается на Universal Pictures. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новость о том, что компания отказалась от производства байопика, появилась после того, как артистка объявила о масштабном мировом турне. Согласно информации издания, многочисленные источники утверждают, что на самом деле фильм был снят в конце 2022 года, до объявления о туре.

Проект был впервые анонсирован в 2020 году. Фильм должен был раскрыть хронику карьеры Мадонны в течение почти четырех десятилетий. Помимо музыки, исполнительница планировала рассказать о работе в сферах искусства, кино, моды и благотворительности.