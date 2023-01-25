https://news.day.az/showbiz/1531460.html Скончался «Король рэпа» Бернард Грин
Скончался «Король рэпа» Бернард Грин
Рэп-исполнитель Бернард Грин известный как "Король рэпа" (The Prince of Rap), умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на TV Foren, передает Day.Az.
Артист умер в Висбадене, Германия. Грин боролся с раком предстательной железы.
Рэпер выпустил в 1990 году дебютный сингл "Rap To The World". В следующем году вышел первый альбом Грина "The Power Of Rhythm". В середине нулевых The Prince of Rap покинул сцену и начал работать в музее Висбадена.
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