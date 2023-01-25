https://news.day.az/showbiz/1531492.html Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин
Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин
Благотворительная организация актрисы Анджелины Джоли по борьбе с насилием в отношении закрывается в связи с "финансовыми трудностями". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фонд был создан голливудской звездой, баронессой Арминкой Хелич и бывшим лидером консерваторов Уильямом Хейгом в 2015 году. Согласно отчетам, Джоли вложила £1,7 млн в организацию с момента ее основания. Сообщается, что сейчас у артистки имеются долги перед кредиторами.
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