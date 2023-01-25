Оскар 2023: объявлен список номинантов на премию

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар 2023". Киноакадемия вручит награды в 24 категориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter, в категории "Лучший фильм" номинированы картины "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Говорят женщины" Сары Полли.

"Все везде и сразу" лидирует среди номинантов. Фильм представлен в 11 номинациях. В фильме рассказывают о борьбе женщины Эвелин из нашего мира со злом, которое стремится разрушить всю мультивселенную. В фильме сочетаются элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика и фантастики. По девять номинаций получил "На Западном фронте без перемен". Картина рассказывает о группе немецких школьников, которые идут сражаться на поля Первой мировой войны, не подозревая о скорой смерти.

Лучшим режиссером могут быть признаны Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Дэниел Шайнерт и Дэн Кван ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").

За звание лучшей актрисы претендуют Кейт Бланшетт ("Тар"), Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Мишель Йео ("Всё везде и сразу"), Ана де Армас ("Блондинка") и Андреа Райзборо ("Ради Лесли").

На статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" представлены Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").

В категории "Лучший иностранный фильм" за победу поборются ленты "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "Иа" (Польша) и "Тихоня" (Ирландия).

Лучшим анимационной картиной могут стать "Пиноккио", "Марсель, ракушка в ботинках", "Морской монстр", "Я краснею" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

95-я церемония вручения премии пройдёт 12 марта в Лос-Анджелесе в "Dolby Theatre at Ovation Hollywood". Церемония будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ABC.