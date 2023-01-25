В Лондоне покажут около 200 фото The Beatles, сделанные Полом Маккартни

Никогда ранее не выставлявшиеся публично фотографии английской рок-группы The Beatles, сделанные одним из ее основателей Полом Маккартни, будут показаны в Национальной портретной галереи в Лондоне. Как сообщила в среду газета The Daily Telegraph, около 200 личных фотографий музыканта можно будет увидеть начиная с июня, когда галерея откроется после ремонта, обошедшегося в £35 млн ($43 млн), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Черно-белые фотографии были сделаны сэром Полом в 1963-1964 году, когда были записаны первые альбомы "ливерпульской четвертки" и она внезапно обрела популярность. На карточках можно будет увидеть участников группы в ранние годы, их концерты в Лондоне и Ливерпуле, участие в шоу на американском телевидении.

"Мы покажем по-настоящему беспрецедентную выставку, во время которой впервые будет продемонстрирован беспрецедентный архив заново обнаруженных и никогда ранее не выставлявшихся фотографий, сделанных сэром Полом Маккартни", - приводятся в статье слова директора Национальной портретной галереи Николаса Каллинана. Выставка продлится с июня по октябрь.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульская четверка" является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из "битлов" живы Пол Маккартни (80) и Ринго Старр (82). Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.