В Калифорнии полиция возобновила поиски актера Джулиана Сэндса

Калифорнийская полиция возобновила поиски пропавшего в горном районе штата британского актера Джулиана Сэндса, известного зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" (1988) и "Комната с видом" (1985). Как сообщили в четверг полицейские округа Сан-Бернардино, для поиска актера задействованы вертолеты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поиски Джулиана Сэндса возобновлены по воздуху", - говорится в сообщении в Twitter. Спасатели используют, в частности, современную технологию, позволяющую "обнаружить электронику и в некоторых случаях банковские карты".

Ранее поисково-спасательные бригады, пытающиеся найти Сэндса, о пропаже которого семья заявила 13 января, приостановили работу на местности из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

65-летний британец снимался в таких картинах, как "Покидая Лас-Вегас" (1995), "Тринадцать друзей Оушена" (2007) и сериалах "24 часа" (2001-2014), "Декстер" (2006-2013), "Готэм" (2014-2019).