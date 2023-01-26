https://news.day.az/showbiz/1531775.html Фанаты Бритни Спирс вызвали полицию к дому певицы
Фанаты Бритни Спирс вызвали полицию к дому певицы
Обеспокоенные поклонники Бритни Спирс вызвали полицию к дому певицы. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представители правоохранительных органов рассказали, что в отдел начали поступать многочисленные звонки с просьбой проверить, все ли в порядке с исполнительницей. Фанаты сообщили, что Спирс в седьмой раз за полгода удалила аккаунт в Instagram, а также напомнили о случае, когда она устроила скандал в ресторане.
Согласно сообщениям полицейских, они проверили дом Спирс, после чего обнаружили, что она "в порядке". Неизвестно, говорили ли они лично с артисткой.
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