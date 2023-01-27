«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Американский телеканал Fox продлил мультсериалы "Симпсоны", "Закусочная Боба" и "Гриффины" еще на два сезона. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К периоду вещания в 2024-2025 году "Закусочная Боба" получит 14 и 15 сезон, "Гриффины" - 22 и 23 сезон, а "Симпсоны" - рекордные 35 и 36 сезон.

"Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десяти лет "Закусочной Боба" доказывают несокрушимую силу анимационного жанра в нашей сети и бесконечную симпатию фанатов к этим возмутительно смешным комедиям", - сказал президент Fox Entertainment Майкл Торн.

"Симпсоны" - американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии, созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом. Это самый долгоиграющий мультсериал в истории американского телевидения, проект непрерывно выходит с 1989 года. В сентябре 2022 года началась трансляция 34 сезона сериала.