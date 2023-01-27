Звезда «Блэйда» раскритиковал современные фильмы Marvel

Актер Стивен Дорфф, сыгравший роль Дьякона Фроста в фильме "Блэйд", раскритиковал современные кинокартины Marvel Studios и другие новые адаптации комиксов. Его слова приводит The Daily Beast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дорфф назвал все фильмы студии, кроме "Блэйда" Стивена Норрингтона, "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и "Бэтмена" Тима Бертона, "мусором". "В смысле, благослови их Бог, они делают кучу денег, но их фильмы полный отстой. Никто их не запомнит. Никто не запомнил "Черного Адама"", - сказал он.

Актер считает, что будущее кинематографа за такими режиссерами, как Эдди Алказара ("Божественность", "Высшая форма"). По его мнению, не стоит "клепать "Черного Адама" и другой бесполезный мусор снова и снова". Он также усомнился в успехе нового "Блэйда" из-за его низкого возрастного рейтинга и проблем с режиссером.