Тоби Магуайр готов снова сыграть Человека-паука

Американский актер Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат. Этим он поделился в интервью, опубликованном на официальном сайте Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер отметил, что любит фильмы об этом супергерое. "Если бы эти ребята позвонили мне и спросили: "Ты бы пришел сегодня вечером, чтобы потусоваться с нами?" или "Ты бы снялся в фильме, сыграл бы Человека-паука?", на все это ответ был бы "да". Почему нет?" - сказал Магуайр.

Журнал Variety отмечает, что актер намеревался вернуться в четвертый фильм о Человеке-пауке после третьей части франшизы с его участием, которая вышла в 2007 году, однако творческие разногласия между режиссером Сэмом Рэйми и Sony Pictures помешали ему сделать это.