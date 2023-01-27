Бритни Спирс пожаловалась на фанатов

Певица Бритни Спирс пожаловалась в Twitter на фанатов, которые нарушили ее личное пространство, ради шутки вызвав полицию к ней домой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как всем известно, полицию вызвали ко мне домой из-за телефонных розыгрышей. Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись", - посетовала Спирс.

Она подчеркнула, что полиция даже не проникла на территорию ее дома, так как они сразу поняли, что все хорошо. Спирс предположила, что подверглась "буллингу и запугиванию", так как СМИ представили эту ситуацию в дурном свете.

"В этот период моей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так забочусь, смогут уважать мою личную жизнь в будущем", - резюмировала певица.