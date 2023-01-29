Дженнифер Лопес могла умереть на съемках фильма

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес рассказала, что могла умереть на съемках фильма "Моя пиратская свадьба". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Дженнифер Лопес, если бы не Джош Дюамель, она сорвалась бы со скалы и разбилась на смерть во время съемок фильма "Моя пиратская свадьба" в Доминиканской Республике.

"У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", - поделилась она.

Лопес объяснила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее.

"Это было чертовски страшно", - подчеркнула она.

Премьера фильма "Моя пиратская свадьба" состоялась 18 января в Китайском театре TCL в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Картину представили режиссер Джейсон Мур, а также актеры Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж, Ленни Кравиц и другие.