В Gucci раскрыли имя нового креативного директора

Компании Kering и Gucci раскрыли имя нового креативного директора бренда, им стал Сабато де Сарно (Sabato De Sarno). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на этой должности он сменил Алессандро Микеле (Alessandro Michele), который покинул пост креативного директора люксового итальянского бренда в ноябре 2022 года.