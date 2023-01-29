Николай Дроздов попал в реанимацию

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в реанимацию после неудачного падения рядом с его домом на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", - заявил Мирошник.

Он отметил, что Дроздов не хотел ехать в больницу и две ночи пробыл дома, одну из которых провел без сна. Супруга 85-летнего зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла "скорая".

"Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные, - сказал Мирошник. - Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать".

По словам художника, Дроздов пробудет в реанимации не меньше недели, а затем будет проходить продолжительную реабилитацию.