Умер создатель кота Леопольда

Знаменитый художник-постановщик Вячеслав Назарук 28 января умер в Москве в возрасте 81 год. Его знают все по творчеству, ведь именно он создал кота Леопольда, Мамонтенка, крошку Енота и других любимых с детства персонажей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, о кончине художника-постановщика стало известно благодаря посту шеф-редактора киностудии "Союзмультфильм" Сергея Капкова в социальных сетях.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук", - написал он.

Капков уточнил, что прощание со знаменитейшим художником-постановщиков состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице им. Н.И. Пирогова.