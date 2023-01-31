Магазины Гвинет Пэлтроу понесли убытки

Гвинет Пэлтроу потеряла £1,09 млн из-за пандемии. Актриса выпускает собственную линию одежды Goop, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, магазины Пэлтроу находятся в Лондоне, а компания - в США. После потери денег актриса хочет сократить убытки. Пэлтроу не планирует открывать новые бутики.