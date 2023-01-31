https://news.day.az/showbiz/1532974.html Магазины Гвинет Пэлтроу понесли убытки - ВИДЕО
Магазины Гвинет Пэлтроу понесли убытки - ВИДЕО
Гвинет Пэлтроу потеряла £1,09 млн из-за пандемии. Актриса выпускает собственную линию одежды Goop, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, магазины Пэлтроу находятся в Лондоне, а компания - в США. После потери денег актриса хочет сократить убытки. Пэлтроу не планирует открывать новые бутики.
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