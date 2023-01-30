Умерла исполнившая Уэнсдэй Аддамс в сериале 60-х Лиза Лоринг

Актриса Лиза Лоринг ушла из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Deadline. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актрису отключили от системы жизнеобеспечения, как рассказала ее близкая подруга Лор Джейкобсон. "Четыре дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась", - поделилась Джейкобсон.

Лоринг наиболее известна по роли Уэнсдэй Аддамс в сериале "Семейка Аддамс", который транслировался в 1960-х. В 1977 году актриса повторила роль Уэнсдей в фильме "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс".