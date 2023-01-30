Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами

Amazon Studios снимет фильм об обмене телами с актрисами Джулией Робертс и Дженнифер Энистон в главной роли. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макс Барбаков ("Зависнуть в Палм-Спрингс") выступит как сценарист и режиссер фильма, название которого пока не раскрывается. Спродюсирует проект компания LuckyChap Entertainment, принадлежащая Марго Робби и Тому Акерли.

Подробности сюжета предстоящей комедии неизвестны. Даты производства и релиза также пока не раскрываются.