https://news.day.az/showbiz/1533025.html Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами
Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами
Amazon Studios снимет фильм об обмене телами с актрисами Джулией Робертс и Дженнифер Энистон в главной роли. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Макс Барбаков ("Зависнуть в Палм-Спрингс") выступит как сценарист и режиссер фильма, название которого пока не раскрывается. Спродюсирует проект компания LuckyChap Entertainment, принадлежащая Марго Робби и Тому Акерли.
Подробности сюжета предстоящей комедии неизвестны. Даты производства и релиза также пока не раскрываются.
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