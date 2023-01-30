Spice Girls могут воссоединиться

Spice Girls могут на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования.

Как передает Day.Az, королевские организаторы решили пригласить группу выступить на концерте, поскольку девушки встречались с королем Карлом несколько раз за свою карьеру. Впервые они встретились в 1997 году после королевского гала-концерта в Манчестерском оперном театре по случаю 21-й годовщины благотворительной организации Prince's Trust.

"Организаторы коронации очень заинтересованы в том, чтобы пригласить самую известную британскую девичью группу, и Spice Girls всерьез обдумывают возвращение на сцену в полном составе для такого исторического события", - сообщил источник. СМИ уточняют, что для такого события на сцену может выйти и Виктория Бекхэм, которая ранее отказывалась выступать с группой, ссылаясь на чрезмерную занятость. Более того, несколько лет назад она утверждала, что музыкальная карьера ей больше не интересна.

Отметим, что в последний раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.