Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет его в байопике о жизни певца. Компания Lionsgate занимается проектом под названием "Майкл", режиссером которого выступил Антуан Фукуа. Об этом он написал в социальной сети в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грэм Кинг, опытный специалист по биографическим фильмам, за плечами которого оскароносный фильм о Queen "Богемская рапсодия", продюсирует проект вместе с Джоном Бранка и Джоном Макклейном.

Сценарий написал Джон Логан, который ранее работал над "Гладиатором" и "Авиатором", пишет The Hollywood reporter.

Майкл Джексон, выигравший 13 премий Грэмми, стал крупнейшей поп-звездой в мире. Он умер в 2009 году в возрасте 50 лет.