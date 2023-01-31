Coldplay анонсировали новый альбом «Moon Music»

Представители музыкального коллектива Coldplay сообщили, что их предстоящий новый альбом почти завершен. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый альбом будет называться "Moon Music". "Мы заканчиваем работу над альбомом, который является вторым томом "Music Of The Spheres", но он выйдет немного позже. Возможно, мы начнем играть некоторые песни в этом году", - поделился фронтмен группы Крис Мартин.

Альбом "Music Of The Spheres" вышел в 2021 году. Он состоит из 12 треков и двух бонусных композиций.