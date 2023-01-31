Алиша Киз стала первой женщиной, которая снялась в рекламе Hennessy

Обладательница премии "Грэмми", пианистка и певица Алиша Киз стала лицом Hennessy Paradis в новой глобальной кампании французского производителя коньяка. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Честно говоря, я думаю, что лучшего времени, чем сейчас, не найти. Сейчас век женщин. Это век и время настоящего подъема и понимания силы женщин", - сказала Киз.

Съемки кампании происходили в пустыне Юты. В кадре к исполнительнице присоединился китайский пианист Ланг Ланг.

"Он уже был партнером Paradis некоторое время. И поэтому, я думаю, именно он предложил прекрасное партнерство с нами обоими. Мне понравилась эта идея, особенно когда мы оба - классические пианисты и артисты с образованием, но с двух разных сторон света, и просто действительно представляем разнообразие и красоту музыкальной гармонии", - прокомментировала Алиша Киз.

Компания Paradis, созданная в 1979 году, объединяет более 200 различных коньяков, которые выдерживаются более ста лет. Сегодня бренд принадлежит LVMH и Diageo.