Эштон Кутчер о мемуарах бывшей жены Деми Мур

Актер Эштон Кутчер в интервью Esquire признался, что мемуары бывшей возлюбленной Деми Мур оказали влияние на его семью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, он был "чертовски зол" на книгу Мур. Кутчер заявил, что оказался вместе с нынешней супругой Милой Кунис под давлением прессы, а папарацци поджидали их детей возле школы. Как утверждает артист, сейчас он не держит зла на экс-жену.

Мемуары Деми Мур "Наизнанку" вышли в 2019 году. В них актриса раскрыла некоторые подробности жизни с Кутчером. Актеры были женаты с 2005 по 2013 год.