Джеймс Ганн анонсировал проекты новой фазы киновселенной DC

Через три месяца после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран официально начали управлять DC Studios в составе Warner Bros. Discovery, сопредседатели объявили о первых фильмах и сериалах в рамках перезагруженной киновселенной, пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм "Супермен: Наследие", к которому Ганн пишет сценарий, выйдет 11 июля 2025 года. Проект по мотивам комиксов "Авторитеты" станет продолжением "Наследия" и покажет новых супергероев.

Ганн анонсировал еще одну адаптацию комикса "The Brave and the Bold" (ранее по комиксу вышел сериал "Бэтмен: Отважный и смелый"). В фильме появится новый Бэтмен и его сын. В числе фильмов новой фазы также "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" и "Болотная тварь".

Среди сериалов, которые выйдут в новой фазе DC, - "Монстры-коммандос", "Уоллер", "Бустер Голд", "Фонари" и "Затерянный рай".