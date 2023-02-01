https://news.day.az/showbiz/1533754.html Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали «Плохие парни 4»
Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали «Плохие парни 4»
Американские звезды Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально объявили, что снова снимутся в четвертом фильме франшизы "Плохие парни", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Sony Pictures подтвердила, что безымянный сиквел "Плохих парней" находится на ранней стадии подготовки к съемкам в студии, а Адиль Эль Арби и Билал Фаллах вернулись к работе над сценарием Криса Бремнера, пишет The Hollywood reporter.
Четвертый фильм о приятелях-полицейских, чья история началась в 1995 году, уже давно находится в процессе создания, но официальное подтверждение Смита и Лоуренса было сделано 31 января в социальных сетях.
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