Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали «Плохие парни 4»

Американские звезды Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально объявили, что снова снимутся в четвертом фильме франшизы "Плохие парни", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Sony Pictures подтвердила, что безымянный сиквел "Плохих парней" находится на ранней стадии подготовки к съемкам в студии, а Адиль Эль Арби и Билал Фаллах вернулись к работе над сценарием Криса Бремнера, пишет The Hollywood reporter.

Четвертый фильм о приятелях-полицейских, чья история началась в 1995 году, уже давно находится в процессе создания, но официальное подтверждение Смита и Лоуренса было сделано 31 января в социальных сетях.