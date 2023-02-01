https://news.day.az/showbiz/1533788.html Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве
Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве
Актеру Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.
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