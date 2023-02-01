Виктория Бекхэм создала платье для своей дочери

Виктория Бекхэм показала, какое платье создала для 11-летней дочери Харпер. Фотографиями дизайнер поделилась с подписчиками своего личного блога, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя британская певица и дизайнер опубликовала в личном блоге фотографию со своей 11-летней дочерью Харпер. На снимке единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм позирует в синем платье в пол с открытыми плечами. Сама Виктория в этот день отдала предпочтение нежно-розовому платью на бретельках с глубоким декольте.

"Моя муза номер один. Маме понравилось создавать это платье для тебя! Мне нравится видеть свою новую коллекцию на тебе, ты выглядишь невероятно", - подписала фото многодетная мать.

У Дэвида и Виктории Бэкхем четверо детей - 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. В апреле 2022 года старший сын знаменитой пары женился на американской актрисе Николе Пельтц. Практически сразу после их свадьбы в сети появились слухи о вражде Виктории Бекхэм с невесткой. Отношения между ними еще больше обострились после того, как Никола дала откровенное интервью, в котором рассказала, что Виктория чуть не испортила ей свадьбу.