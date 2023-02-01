Риз Уизерспун хочет стать инвестором футбольного клуба «Арсенал»

Риз Уизерспун в программе The One Show на "Би-би-си" заявила, что заинтересована в пополнении своих активов инвестициями в английский ФК "Арсенал". Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведущий телевизионной программы Джермейн Джанас, который ранее был полузащитником "Тоттенхэма", спросил у актрисы, не хотела бы она пойти по стопам своих коллег Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни, которые стали совладельцами футбольного клуба "Рексем".

Риз Уизерспун ответила: "Если есть место в "Арсенале", все мои сыновья и все остальные были бы очень рады. Это наша любимая команда. Мы смотрели игру на днях. Это наша команда".

Затем актриса добавила, что ей также нравится парижская футбольная команда ПСЖ.

Журнал Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире в 2021 году с состоянием в $400 млн. Она более 30 лет работает в индустрии кино и владеет линией одежды Draper James. В 2016 году она основала продюсерскую компанию Hello Sunshine. В августе 2021 года Риз продала часть акций Hello Sunshine медиакомпании Candle Media и заработала $120 млн.