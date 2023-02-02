Телеведущий Джеймс Корден избавляется от дома в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе дом комика и ведущего The Late Late Show Джеймса Кордена и его жены Джулии Кэри официально выставлен на продажу, сообщает американское издание Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, этой весной после окончания шоу, которое принесло артисту популярность, он собирается вернуться в Великобританию.

Уточнятся, что полностью отремонтированное здание в Лос-Анджелесе на участке площадью 20 соток, на котором имеются гараж для трех авто, баскетбольная площадка, бассейн, зона отдыха и игровая зона для детей продается за $22 млн, в то время как куплен был в 2017 году за $10 млн. В доме есть семь спален, восемь ванных комнат, гостиная с камином, огромная кухня, столовая и домашний кинотеатр. При этом состояние артиста оценивается в $70 млн.