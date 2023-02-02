Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз обратился в суд с требованием выдать запретительный судебный приказ 38-летнему мужчине, который преследует звезду. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, незнакомец по имени Брайан Диксон неоднократно проникал на территорию дома артиста на протяжении трех месяцев. Однажды он оставил на участке актера подозрительный рюкзак, в котором охрана Ривза обнаружила ДНК-тест. Сообщается, что таким образом Диксон пытался доказать свое родство с актером.

Помимо этого, в социальных сетях 38-летний мужчина неоднократно называл себя Джаспером Кейтом Ривзом, а также сообщал о намерении передать все свои права артисту, который, по его словам, является его родственником.

Суд выдал Диксону временный приказ, запрещающий приближаться к актеру и его возлюбленной Александре Грант на сто ярдов (91 метр).