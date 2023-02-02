Эйюб Ягубов даст концерт в особенном формате

Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов в своем видеообращении пригласил на концерт, который пройдет в особенном формате во Дворце Гейдара Алиева 15 и 16 февраля, сообщает Day.Az.

В новом ярком шоу примет участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева и народный артист Джаван Зейналлы.

Напомним, что в прошлом году Big Band Sound Pro представил ряд концертов с аншлагами - четыре дня во Дворце Гейдара Алиева, по два дня в Доме культуры СГБ и Гянджинской государственной филармонии, по одному дню в Зеленом театре и Sea Breaze.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/concert/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro и во всех билетных кассах Баку. Телефон для справок: +994124933377.

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